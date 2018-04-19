В США опасаются возможной реакции РФ на пролет ракет над ее территорией

В Соединенных Штатах опасаются реакции России на пролет ракет над ее территорией в случае реализации концепции «мгновенного глобального удара». Об этом сообщает RT, ссылаясь на отчет исследовательского центра конгресса США.

Системой предполагается, что у Вашингтона должна быть возможность ударить по любой цели на земле в течение одного часа. В соответствии с документом данная концепция, возможно, повысит эффективность усилий США по «сдерживанию и победе над противниками», позволяя в любой момент конфликта атаковать важные цели.

Отмечается, что в случае нанесения Соединенными Штатами неядерного удара по возможному противнику ракеты могут пролетать над Российской Федерацией или Китаем. США обеспокоены тем, что в такой ситуации Москва и Пекин, не успев оценить угрозу, могут использовать в ответ ядерное оружие.

В документе также указывается, что в целях снижения «риска недопонимания» США могли бы заранее предупреждать Россию о намеченном запуске баллистических ракет с неядерной боеголовкой или создать специальную горячую линию для связи после запуска.