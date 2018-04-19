СК завел дело против экс-главы Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его зама

В отношении бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, чиновники в 2012-2013 годах получили 17 миллионов рублей за выделение участка под строительство крематория.

В настоящее время Олег Кондрашов объявлен в розыск, уточнили в ведомстве.

Владимир Привалов и двое посредников в получении взятки задержаны, им предъявлено обвинение, добавили в Следственном комитете.