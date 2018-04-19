Forbes назвал самых богатых людей России

Журнал Forbes опубликовал 15-й ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов России. Его возглавил владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов.

Отмечается, что Лисин уже в третий раз занимает первое место рейтинга. Ранее список Forbes он возглавлял в 2010 и 2011 годах.

На второй позиции рейтинга расположился генеральный директор компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его капитал составляет 18,7 миллиарда долларов.

Третье место занял владелец компаний «Сибур» и «Новатэк» Леонид Михельсон. В 2017 году он возглавлял список Forbes, однако, по данным издания, за год он потерял 400 миллионов долларов, и теперь его состояние оценивается в 18 миллиардов долларов.

Также в пятерку лидеров вошли Вагит Алекперов (16,4 миллиарда долларов) и Геннадий Тимченко (16 миллиардов долларов).

Минимальный капитал, который необходим для попадания в десятку лидеров, составил 12,5 миллиарда долларов.

Сообщается, что совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов России увеличилось на 25 миллиардов долларов.

Журнал Forbes ежегодно подсчитывает размер состояний самых влиятельных бизнесменов мира.

Чтобы попасть в их число, необходимо иметь как минимум 500 миллионов долларов.

Российский Forbes публикует свой рейтинг только через полтора месяца после выхода списка богатейших людей мира в американской версии журнала.