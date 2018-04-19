Спасенный от неминуемой смерти ретривер расплакался: трогательное видео

В китайском городе Куньмин золотистого ретривера и еще 20 собак спасли с фермы, где их растили на убой. Когда животных привезли в центр передержки, они не могли сдержать своей радости: прыгали и кружились рядом с волонтерами, а ретривер был так растроган, что даже заплакал.

По сообщению британского издания Daily Mail, собак на ферме содержали в узких клетках, в которых невозможно было двигаться. Чтобы спасти животных, волонтеры с помощью краудфандинга собрали больше двух тысяч долларов на спасательную операцию. Сейчас собаки находятся в безопасности и скоро обретут настоящий дом.