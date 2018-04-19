«Ростех» создал мессенджер для переписки с многодневными интервалами

Госкорпорация «Ростех» заявила о создании собственного мессенджера для общения родителей с преподавателями, сообщается на официальном сайте компании.

Программа носит название «Электронная школа». В нее входит несколько модулей, некоторые из них будут так или иначе выполнять функцию мессенджера.

Благодаря модулю «Доска объявлений» родители школьников смогут получать массовые рассылки. Помимо этого, приложение включает в себя модули «Встроенная почта» и «Обратная связь».

Отмечается, что мессенджер создан не для оперативного общения, а для отправки сообщений в образовательные структуры.

«Новые инструменты позволят родителям и школьникам быстро отправлять сообщения, запросы и отзывы и получать всю нужную информацию по принципу "единого окна"», - говорится в сообщении.

История обращений пользователей будет сохраняться. Так, родители школьников смогут в любой момент доработать заявку или перенаправить ее.

Также отмечается, что мессенджер предназначен и для школьников, однако смогут ли они общаться между собой, не сообщается.