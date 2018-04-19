В Москве задержаны члены банды, подозреваемые в похищении человека и вымогательстве

Сотрудниками МВД РФ задержаны участники организованной группы, подозреваемые в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ОУР УМВД России по СВАО города Москвы при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве», - уточнила она.

По данным следствия, в ноябре 2017 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору, насильно посадили в автомобиль 26-летнего жителя города Москвы и вывезли его в неизвестном направлении, где, применяя физическое насилие, требовали передать им денежные средств в размере 60 тысяч рублей.

Получив согласие, злоумышленники отпустили потерпевшего. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в городе Москве по различным адресам задержаны пятеро подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались жители города Москвы в возрасте от 26 до 36 лет. Установлено, что подозреваемые работали в одной из московской компаний, занимающейся ремонтом компьютерной техники», - добавила Волк.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.