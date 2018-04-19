Формула агрессии: как «непогрешимые» Вашингтон и Лондон десятилетиями применяли химоружие

Сегодня планета, словно надышавшись ядовитых испарений, как чумная, бредит новостями о применении химоружия, которые активно тиражируют западные СМИ. Сначала был Солсбери, где то ли через пакет с гречкой, то ли через дверную ручку, щедро обмазанную веществом неизвестного происхождения, отравились экс-шпион с некстати нагрянувшей в гости дочерью. Затем настала очередь многострадальной Сирии, где якобы пострадавших от ядовитого газа сирийцев предъявила миру известная своими творческими постановками группа «Белые каски». При этом семя сомнительных, на первый взгляд, новостей упало в хорошо унавоженную почву: фейковые сообщения проросли вполне конкретными обсуждениями, комментариями, выводами. Не заставил себя ждать и приговор, причем в качестве неопровержимого доказательства виновности «обвиняемых» выступил популярный ныне термин - highly likely (высокая вероятность).

Между тем стороны, взявшие на себя нынче роль «вершителей правосудия», далеко не так непогрешимы, как пытаются себя представить. История полна как фактами сомнительных экспериментов тех же США и Великобритании в области производства и хранения отравляющих веществ, так и примерами применения химического оружия в качестве боевого средства.

Догнать и перегнать Германию

Оказывается, еще в 1855 году, во время Крымской кампании, английским адмиралом лордом Дэндональдом была разработана идея борьбы с противником путем газовой атаки. Этот флотоводец предложил английскому правительству проект взятия Севастополя при помощи использования паров серы. Меморандум лорда Дэндональда вместе с пояснительными записками был передан английскому правительству, однако там его неожиданно забраковали. Правда, как выяснится позже, предложение было отвергнуто не из-за своей откровенной бесчеловечности, а по причине… возможной неудачи эксперимента и падения в связи с этим авторитета британских войск.

Серьезное развитие химического оружия, как известно, принесла Первая мировая война. Чаще всего в применении боевых отравляющих веществ обвиняют Германию, однако использованием препаратов смертельного назначения не гнушались и другие страны. Те же англичане наладили в те годы систему применения газометов (орудия наподобие минометов). Снаряженные отравой мины содержали до трех десятков килограммов ядовитого вещества - фосгена, жидкого дифосгена, хлорпикрина.

Все эти препараты вызывают у человека серьезные отравления, вплоть до смертельных. Эффективность применению газометов давало сочетание с артиллерийским огнем. К слову, не отставали в этом деле от британцев и французы. Во время одного из артобстрелов в мае 1916 года они применили смесь фосгена с четыреххлористым оловом и треххлористым мышьяком, а двумя месяцами позже - смесь синильной кислоты с треххлористым мышьяком.

В общем, на фоне того, как германская сторона гневно обвинялась в применении отравляющих веществ, эти же обвинители прилежно перенимали «опыт» использования химоружия. К примеру, британские ученые в тот период расшифровали формулу печально знаменитого иприта (вещества, впервые примененного немецкими войсками), и даже попытались наладить его массовое производство. Правда, освоить тактику массового применения этой отравы на передовой они все же не успели: помешало перемирие. Тем не менее за период с апреля 1915 по ноябрь 1918 года англичанами было совершено почти полторы сотни газобаллонных атак, французами - до пятидесяти.

Иприт подкрался незаметно

От тактики использования химоружия британцы не отказались и с завершением войны. Настал новый повод поиграть мускулами: интервенция, развернутая западными странами против молодой Советской республики. Исторически задокументированный факт: 27 августа 1919 года возле поселка Емца, что в 190 километрах к югу от Архангельска, британская артиллерия открыла огонь по позициям красноармейцев, при этом на месте разрывов появилось облако дыма странного зеленого цвета. Попавшие в эту дымовую полосу люди исходили рвотой, падали без сознания.

Позже было установлено: британцы применили боеприпасы, начиненные боевым отравляющим веществом дигидрофенарсазинхлорид. Интересно, что отвечающий за его разработку британский генерал Чарльз Фолкс, назвал это вещество «самым эффективным химическим оружием из когда-либо созданных». Сторонником применения боевых ядов был и тогдашний британский военный министр Уинстон Черчилль. Более того, он был за использование химического оружия и против гражданского населения. Например, против племен Северной Индии, некстати восставших в ту пору против британской оккупации. Коллег же по правительству, сомневавшихся в целесообразности столь жестоких действий, Черчилль критиковал за «брезгливость», называл их возражения по использованию газа против «туземцев» необоснованными.

Название химической лаборатории военного назначения Портон-Даун (кстати, она расположена в окрестностях того самого Солсбери, где с признаками отравления были найдены отец и дочь Скрипаль), знает сегодня весь мир. А между тем это далеко не единственное место на территории Великобритании, так или иначе связанное с производством ядовитых веществ боевого назначения. Так, в Кембриджском университете еще в начале 1940-х годов было синтезировано отравляющее вещество нервно-паралитического действия - диизопропилфторфосфат, а технологическая установка по его производству развернута в местечке Саттон Оук близ Манчестера. На химическом заводе в Ненскъюке (графство Корнуэлл) был налажен выпуск других отравляющих веществ. Согласно оценке Стокгольмского международного исследовательского института проблем мира (SIPRI), к концу Второй мировой войны в Великобритании хранилось около 35 тысяч тонн отравляющих веществ.

Резонно предположить, что эти запасы нужны были стране для противодействия возможной агрессии со стороны Германии. Однако некоторые факты говорят, что уже тогда британская стороны не гнушалась интриг, провокаций, основой которых выступала как раз опасная «химия». Несколько лет назад в итальянском журнале Gentle был опубликован материал, раскрывающий некоторые подробности нашумевшего инцидента в порту Бари в Адриатическом море в декабре 1943 года. Тогда немецкая авиация подвергла бомбардировке американо-английский конвой, в составе которого оказалось и транспортное судно «Джон Харвей» с грузом бомб, снаряженных ипритом. После повреждения транспорта отравляющее вещество попало в воду и атмосферу, пострадали сотни людей - прежде всего сами моряки, а также местные жители.

Как установили журналисты Gentle, в итальянский порт иприт прибыл не случайно: американское и английское командование задумало провокацию, рассчитывая распылить вещество где-то в глубине континента, после чего обвинить в химической атаке Германию, на которой давно висел ярлык «главного отравителя» после применения ею ядовитых веществ во время Первой мировой войны. Примечательно, что эта авантюра реализовывалась практически сразу после подписания лидерами США, Англии и СССР декларации по итогам Тегеранской конференции, да, к тому же, тогда, когда участь Германии, как ни крути, была уже предрешена… Аналогия с сегодняшним днем прослеживается вполне очевидная: Сирия при поддержке России сейчас завершает уничтожение ИГИЛ (организация запрещена в РФ), до полной победы остается совсем немного. Понимая это, в Лондоне и Вашингтоне решают «скорректировать» этот процесс, а именно очернить победителей, принизить их заслуги, представить свою роль как решающую. То есть выставить ситуацию в нужном им свете - перевернутой с ног на голову.

Формула агрессии

Распыляя вокруг себя пары ядовитой ненависти, обвиняя других во всех смертных грехах, сами британцы надеются остаться непогрешимыми. Схема проста: лучшая защита - нападение. А между тем рыльце у обвинителей давно и плотно в ядовитом пуху. В английской ежедневной газете Daily Mail некоторое время назад был опубликован материал, раскрывающий некоторые нелицеприятные подробности о деятельности той самой лаборатории Портон-Даун. В публикации приводились шокирующие факты, например, утверждалось, что химики обманным путем привлекли к проведению различных опытов свыше 20 тысяч добровольцев.

Как установили журналисты, испытуемые подвергались воздействию нервно-паралитических агентов, а также зарина, сибирской язвы, чумы. В 2008 году правительство Великобритании извинилось и выплатило компенсации 670 жертвам экспериментов. А в книге преподавателя Университета Кента Ульфа Шмидта, выступавшего в качестве эксперта в расследовании деятельности Портон-Дауна, рассказывалось, что в июле 1963 года ученые из этой лаборатории выпустили в лондонское метро споры бактерий Bacillus globigii в качестве имитаторов биологического оружия. Целью эксперимента было названо определение возможностей проникновения бактерий через системы вентиляции метрополитена. Интересно, что опыт был заявлен как безвредный, однако годы спустя было установлено, что названные бактерии могут вызвать пищевое отравление, инфекции глаз и даже потенциально смертельный сепсис. Опасный эксперимент был надолго засекречен в целях национальной безопасности.

В стенах упомянутой лаборатории велись работы над многими видами опасных химикатов. Например, именно здесь было создано самое токсичное из когда-либо синтезировавшихся веществ, применяемых в химоружии, - VX. Кстати, именно им отравили Ким Чон Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. В последние годы территория Портон-Дауна активно расширяется, строятся новые объекты. Недавно было объявлено о выделении лаборатории еще 48 миллионов фунтов - якобы они пойдут на строительство Центра по защите от химического оружия, необходимость которого стала особенно ясной после инцидента в Солсбери. Циничные британцы и здесь проявили свое лицемерие, использовав провокацию с отравлением Скрипалей (на самом деле довольно печальную, касающуюся жизни и здоровья людей историю) в своих целях.

«Исходя из обширной практики применения британцами химического оружия можно смело утверждать, что и Сергея Скрипаля, и его дочь Юлию highly likely отравили не российские, а именно британские спецслужбы, - полагает публицист, специалист по информационным технологиям Александр Никишин. - А если перед правительством Великобритании встанет вопрос о тотальном уничтожении России и ее населения, то английская рука не дрогнет и совесть не проснется. К сожалению, в британском правящем классе, элите и истеблишменте к настоящему времени ничего человеческого не осталось».

«Только изощренный англосаксонский ум может оперировать предположением как доказанным фактом, - отмечает, в свою очередь, политолог Павел Шипилин. - Да-да, highly likely прочно укоренилось в международной политике, выражение уже не режет слух и не вызывает улыбки. Какой уж тут смех, если именно highly likely послужило поводом для масштабной дипломатической войны, экономических санкций, а потом спланированной агрессии против суверенной Сирии».

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