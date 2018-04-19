МИД РФ призвал Запад прекратить «кровавый спектакль» на Ближнем Востоке

Запад разыгрывает в Сирии «кровавый спектакль», полагает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала видеоролик с мальчиком из сирийской Думы и отметила, что главный герой сюжета, представленный как жертва якобы произошедшей в Сирии химической атаки, на самом деле, просто принимал участие в инсценировке.

«Мальчик согласился сыграть эту роль за возможность получить еду. Потом видео облетело мир и стало той самой «доказательной базой», которая и послужила поводом для ракетно-бомбовых ударов США, Великобритании и прильнувшей к ним Франции», - заявила Захарова в своем Facebook.

Дипломат предложила показать ребенку, якобы пережившему химатаку, место постпреда США в ООН, чтобы он смог своими глазами увидеть, где находится «мозговой центр уничтожения Сирии».

Ранее Хасан Диаб, мальчик из сирийского города Дума, поведал, как стал героем одного из постановочных роликов организации «Белые каски», в котором ему досталась роль якобы пострадавшего от химатаки ребенка. За проделанную работу мальчик получил финики и печенье.