В Таиланде после нападения акулы закрыли популярный у туристов пляж
Провинциальная администрация и Департамент морских и береговых ресурсов Таиланда организует установку ограждающих сетей вокруг мест, которые предназначены для купания.
Фото: Rie / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
В Таиланде популярный у туристов пляж Сай Ной, который расположен рядом с городом Хуа Хин, на 20 дней закрыли для купания в связи с нападением акулы на норвежского туриста. Об этом сообщает The Phuket News, ссылаясь на официальные лица.
Отмечается, провинциальная администрация совместно с Департаментом морских и береговых ресурсов Таиланда организует установку ограждающих сетей вокруг мест, которые предназначены для купания.
По информации издания, пострадавший мужчина госпитализирован. Как говорят медики, сейчас его жизни ничего не угрожает.