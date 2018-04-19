В Таиланде после нападения акулы закрыли популярный у туристов пляж

В Таиланде популярный у туристов пляж Сай Ной, который расположен рядом с городом Хуа Хин, на 20 дней закрыли для купания в связи с нападением акулы на норвежского туриста. Об этом сообщает The Phuket News, ссылаясь на официальные лица.

Отмечается, провинциальная администрация совместно с Департаментом морских и береговых ресурсов Таиланда организует установку ограждающих сетей вокруг мест, которые предназначены для купания.

По информации издания, пострадавший мужчина госпитализирован. Как говорят медики, сейчас его жизни ничего не угрожает.