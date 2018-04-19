Военно-дипломатические источники сообщают о тревожной обстановке в долине реки Ярмук. По их данным, с «молчаливого согласия американцев», которые контролируют эту зону, огромная группировка террористов рядом с иорданской границей накапливает силы не только якобы умеренной Свободной армии, но и боевиков запрещенных в России организаций ИГИЛ* и Джебхат-Ан-Нусры*.

По последней информации, в провинциях Дераа, Сувейда и Эль-Кунейтра сейчас находятся радикалы с тяжелым вооружением, включая бронетехнику и системы залпового огня. И в ближайшее время они могут атаковать позиции правительственных сил.

Формальным поводом к наступлению могут стать уже привычные заявления о химических атаках со стороны Дамаска.

В рамках работы мониторингового центра в Аммане, иорданским и американским представителям доводятся факты нападений боевиков на подразделения правительственных войск в этих районах, но никакие меры для стабилизации обстановки и уничтожения террористов не принимаются. Как сообщает источник, на этом фоне боевики ведут активные действия по расширению подконтрольных территорий.

*ИГИЛ, «Ан-Нусра» – запрещенные в России террористические организации.