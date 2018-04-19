СМИ: Роскомнадзор меняет тактику борьбы с Telegram

Роскомнадзор продолжает предпринимать попытки добиться положенной по закону блокировки мессенджера Telegram на территории РФ и в среду, 18 апреля, ведомство собрало крупнейших операторов связи, чтобы обсудить с их представителями возможные пути решения проблемы, утверждает «Коммерсант». Вместе с тем, добавляет газета, никаких решений на встрече принято не было.

Блокировка мессенджера началась 16 апреля, однако сделать это оказалось не так легко, так как Telegram и его пользователи активно используют пути обхода блокировки.

Ранее в ходе блокировки приложения в черный список Роскомнадзора попали почти 20 млн IP-адресов сервисов Amazon и Google, которые использовал Telegram. Интернет-пользователи жаловались на крайне медленную работу социальных сетей.

Между тем, Роскомнадзор принял решение сменить тактику, добавляет «Коммерсант». Теперь, указывает издание, в реестр запрещенных сайтов добавлено 130 000 IP-адресов американского облачного сервиса DigitalOcean.

Источник «Коммерсанта» отмечает, что, несмотря на все предпринятые попытки, только 20% пользователей перестали использовать мессенджер.

Блокировка Telegram, решение о которой принял суд, связана с отказом владельцев мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифрования сообщений.