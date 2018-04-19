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Полицейский чудом спасся от огненного взрыва: видео

Александра Арсентьева
07:49 19.04.2018
На видео неожиданно появляется огненный шар, который будто поглощает здание дома.

Камера видеорегистратора, установленная в полицейской машине, сняла на момент взрыва дома в штате Техас. На кадрах видно, как сотрудник полиции выходит из автомобиля и направляется к дому, вдруг неожиданно происходит мощный взрыв. На видео неожиданно появляется огненный шар, который будто поглощает здание.

В результате происшествия пять человек получили ранения. Автомобиль получил серьезные повреждения. Причина взрыва не уточняется.  

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