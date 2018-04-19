Apple зарегистрировала в России 11 новых смартфонов

На официальном сайте Евразийской экономической комиссии появилась информация о новых устройствах. Как следует из документа, регулятор зарегистрировал модели 10 апреля, а значит, в продажу они могут поступить в начале мая – в июне. Возможно, речь идет об iPhone SE второго поколения, который больше двух лет не обновлялся, либо вариации iPhone X с улучшенным «железом».

Данные о предстоящих iPhone были внесены в «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих». В списке значатся 11 моделей, которые используют iOS 11: A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 и A2106. Американская компания Apple указана в качестве изготовителя.

Анонс новинки ожидается на конференции WWDC, которая устраивается для разработчиков ежегодно. В 2018 году она пройдет с 4 по 8 июня. Кроме iPhone SE 2, на ней могут быть продемонстрированы новые версии iOS и macOS, MacBook Air с Retina-экраном высокой четкости, а также обновление линейки iPad.

Три «больших» iPhone приберегут на осень. Одно из устройств будет прямым «наследником» iPhone X: OLED-экран, корпус тех же размеров и обновленная электронная начинка. Второе, подобное технологически, получит увеличенные корпус и экран. Третий гаджет станет удешевленной (за счет использования LCD-экрана вместо более дорогого OLED) версией iPhone X, вероятно с более просторным экраном.