СМИ: Германия попросит США освободить ее от санкций против России

Власти ФРГ намереваются обратиться к Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых антироссийских санкциях, сообщает газета The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, министр финансов Германии Олаф Шольц вступит в переговоры с Вашингтоном уже на этой неделе.

Отмечается, что этот вопрос также собирается вынести на обсуждение канцлер Германии Ангела Меркель, у которой в конце апреля назначена встреча с американским президентом.

Ранее Трамп заявлял, что несмотря на жесткую позицию Вашингтона по отношению к России, новые санкции будут введены лишь тогда, когда Москва действительно «заслужит этого».