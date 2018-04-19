Трамп назвал главное условие введения новых антироссийских санкций

Вашингтон не отказывается от идеи ввести новые антироссийские санкции, однако сделано это будет лишь тогда, когда Белый дом сочтет, что Москва этого заслужила. Об этом в ходе пресс-конференции в Японии заявил Дональд Трамп.

«Мы введем санкции, когда они (Россия – прим.ред. действительно этого заслужат)», - цитирует американского президента газета The Washington Post.

При этом он добавил, что позиция США по отношению к России по прежнему остается крайне «жесткой».

В воскресенье, 15 апреля, постпред США в ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBS заявила о скором введении США антироссийских санкций, о которых должно было стать известно на следующий день. Однако никаких новостей не последовало.

После консультации с советниками Дональд Трамп принял решение приостановить введение новых экономических санкций в отношении России.