В США обнаружена «тектоническая бомба замедленного действия»

Тектонический разлом Хэйурод на восточном побережье США с большой долей вероятности в ближайшие десятилетия станет эпицентром крупного землетрясения. Об этом сообщает Los Angeles Times, ссылаясь на Геологическую службу страны.

По информации ученых, 83 километровый разлом проходит через область в районе залива Сан-Франциско, в ней проживают свыше двух миллионов человек. Как заявили специалисты, в случае семибалльного землетрясения погибнут сотни людей. При этом в результате повреждения газопроводов будут пожары, которые по мощности могут уничтожить свыше 150 тысяч домов, оставив без крова около полмиллиона человек.

Сотрудник Геологической службы Дэвид Шварцман добавил, что землетрясения на Хэйуроде происходят в среднем каждые 150-160 лет, при этом последний раз серьезные толчки, мощностью 6 баллов были зафиксированы на разломе в 1868 году.