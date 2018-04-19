В Забайкалье полыхает почти 5,5 тыс. гектаров леса

На территории Сибирского федерального округа, по данным Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства, к утру 19 апреля действует 23 лесных пожара – все они в забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Площадь пожаров оценили в 5,5 тысяч гектаров.

Ранее в Сибири действовали 22 пожара общей площадью в 5,1 тысяч гектаров. За сутки площадь возгорания увеличилась на 7%.

В Забайкальском крае, Республике Алтай, 25 районах Иркутской области, 20 районах Бурятии введен особый противопожарный режим.