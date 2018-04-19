Депутаты Верховной рады устроили кровавую бойню на телешоу

Внефракционный депутат Верховной рады Сергей Мельничук сломал нос своему бывшему коллеге по «Радикальной партии Олега Ляшко» Дмитрию Линько после эфира на украинском телеканале NewsOne.

Еще в ходе шоу народные избранники пикировали друг друга острыми фразами и даже несколько раз хотели подраться, однако это не дал сделать ведущий программы. Вот только после того, как выключились камеры, помешать им уже никто не смог.

Мельничук ударил Линько возле сцены и, по словам самого пострадавшего, сломал ему нос. Пол в студии был залит кровью, так что не исключено, что Линько не преувеличивал свой урон.

Отмечается, что конфликт начался после поднятия темы об исключении Мельничука из «Радикальной партии» еще в 2015 году.