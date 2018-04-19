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Трамп рассказал об «очень жесткой схватке с русскими» в Сирии

Василиса Морозова
04:29 19.04.2018
Президент США Дональд Трамп заявил, что сожалеет о том, что в Сирии между российскими и американскими военными произошли жесткие столкновения
Фото: Allen Eyestone / ZUMAPRESS / Globallookpress

Президент США Дональд Трамп рассказал о «жесткой схватке американских и российских сил» в Сирии несколько недель назад. Об этом он заявил на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ.

«У нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке», - заявил американский лидер.

Больше на эту тему Трамп ничего не сказал, при этом заявил, что этот инцидент случился в марте, тогда как он случился в феврале.

В середине февраля американские СМИ писали, что российские военные погибли при ударе коалиции во главе с США по Сирии в районе линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения о гибели российских военных под ударом американских сил – дезинформация. При этом с российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе столкновений в Сирии были погибшие граждане РФ и стран СНГ, были раненые – однако среди них не было военнослужащих.  

Ранее Трамп заявил, что он относится к России так «жестко, как никто» не относится. При этом глава государства, рассуждая о нынешнем состоянии российско-американских отношений, высказался за улучшение связей Москвы и Вашингтона.  

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