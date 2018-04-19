Возле стадиона во Львове случайно нашли 22 снаряда

Житель Львова во время прогулки возле стадиона «Арена Львов» обнаружил 22 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе местного горсовета.

Страшную находку местный житель сделал в среду, 18 апреля, в три часа дня на улице Вернадского.

Правоохранители оцепили район обнаружения взрывчатых предметов и выставили охрану. Сообщается, что в Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям была подана заявка на изъятие и обезвреживание боеприпасов.