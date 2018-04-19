Депутат предложить штрафовать беременных за курение

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил пакет законопроектов, вводящий штрафы до 1 млн рублей за продажу беременным алкоголя и сигарет, а также штрафы для беременных женщин за курение, употребление спиртного и наркотиков. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в ближайшее время законопроекты внесут на рассмотрение заксобрания Ленобласти.

«Проектом федерального закона предлагается установить ответственность за розничную продажу беременной женщине алкогольной продукции, а также за розничную продажу беременной женщине табачной продукции», — сказано в пояснительной записке к документу.

Депутат предложил установить общий запрет на продажу ожидающим ребенка женщинами табака и алкогольной продукции, а также установить запрет на потребление ее ими. Так, за продажу беременной женщине спиртного предлагается штрафовать гражданина от 30 до 50 тыс. рублей, а должностное лицо – от 100 до 200 тыс. рублей, юридическое лицо – до 1 млн. рублей.

Петров настаивает, что надо штрафовать в размере 4-5 тыс. рублей беременную женщину за нахождение в состоянии опьянения, а также потребления ею спиртосодержащей продукции, а также наркотических или психотропных веществ.

Проектом также предлагается ставить на профилактический учет тех беременных женщин, которые нарушили запрет потребления алкогольной или табачной продукции.