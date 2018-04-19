Спилберг экранизирует комикс о супергерое из вселенной DC

Американский кинорежиссер Стивен Спилберг снимет фильм по мотивам комикса о супергерое из вселенной DC Черном ястребе, сообщает USA Today со ссылкой на заявление председателя студии Warner Bros Тоби Эммериха.

Это станет первой работой Спилберга о супергероях. По сюжету главный герой картины Черный ястреб возглавляет группу пилотов-асов во время Второй мировой войны.

Сценаристом фильма выступит Дэвид Кепп, который работал со Спилбергом над «Парком Юрского периода» и «Войной миров».

О дате выхода новой картины не сообщается.

Ранее стало известно, что Стивен Спилберг решил возродить культовую кинофраншизу об Индиане Джонсе.