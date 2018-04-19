Боевики планируют захват территорий вокруг сирийского Дераа под патронатом США

В течение последних недель серьезно обостряется обстановка на юге Сирии, сообщил военно-дипломатический источник.

Вопреки заявлениям американцев, в долине реки Ярмук основные роли в настоящее время играют не только «Сирийская свободная армия», но и «Джабхат Ан-Нусра»* и бандгруппы ИГИЛ*. Причем через иорданскую границу в эту зону регулярно прибывают автоколонны якобы с гуманитарной помощью. Однако никому неизвестно, какие именно грузы доставляется этими колоннами. Вся переброска так называемой «гуманитарной помощи» контролируется только американцами.

В рамках работы мониторингового центра в Аммане, иорданским и американским представителям систематически доводятся факты нападений боевиков на подразделения правительственных войск в этих районах. Однако никто никаких мер для стабилизации обстановки и уничтожения террористов не принимает. На этом фоне боевики ведут активные действия по расширению подконтрольных территорий, сообщил источник.

Еще в начале апреля совместный оперативный штаб «Ан-Нусры»* в Дераа направил командованию других группировок, действующих в провинциях Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра, призыв о координации действий для проведения одновременного наступления на сирийские правительственные войска.

По данным источника, для наступления на позиции правительственных войск только «Джабхат Ан-Нусра»* и взаимодействующие с ней формирования «Свободной сирийской армии» насчитывают более 12 тысяч боевиков, а также сотни единиц техники, десятки полевых орудий и систем залпового огня, полученные через контролируемые НВФ коридоры на границе с Израилем и Иорданией.

Как отметил военно-дипломатический источник, поводом для наступления «как всегда послужат заявления боевиков о якобы нарушении режима деэскалации правительственными войсками». Кроме того, для усиления эффекта возможно и проведение очередных провокаций с «химией» кустарного производства против «мирного населения».

После этого боевики планируют начать одновременное наступление на позиции правительственных сил для захвата городов Дераа и Эль-Баас и прилегающих районов.

«Конечной целью спланированной операции является захват и создание под патронатом США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в Дераа, по аналогии с территориями, контролируемыми СДС на северо-востоке Сирии», - заключил источник.

*«Исламское государство» (ИГИЛ), «Ан-Нусра» – запрещенные в России террористические организации