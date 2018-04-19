Главу штаба ВМС Украины сняли с должности из-за жены-россиянки

Начальника штаба и первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого отстранили от должности из-за российского гражданства его жены, сообщает одесское издание «Думская».

Данное решение принял министр обороны Украины Степан Полторак. Гладкого временно отстранен для служебного расследования, предметом которого является гражданство жены украинского военного, а также «финансово-экономические нарушения» начальника штаба.

Как пишет издание, супруга Гладкого Елена вместе с детьми два года жила в Крыму после его воссоединения с РФ. Его дочь выступала на соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб российской армии, выяснили журналисты «Думской».

При этом в пресс-службе ВМС Украины заявили, что Гладкого отстранили из-за «выявленных недостатков в служебной деятельности».