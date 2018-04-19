Протаранившая жилой дом машина устроила мощный взрыв: видео

В городе Херст в американском штате Техас водитель потерял управление и врезался прямо в жилой дом. На место были вызваны сотрудники полиции.

В момент, когда автомобиль офицеров подъехал к месту происшествия, а сами правоохранители начали выходить из машины, прогремел мощный взрыв, который попал на видеорегистратор, установленный в машине копов.

В результате пострадали трое жильцов дома и один офицер. Как сообщили в Twitter полиции, в настоящее время они находятся в стабильном состоянии и идут к полному выздоровлению.

Отмечается, что инцидент произошел 7 апреля. Расследование показало, что при ДТП автомобиль повредил газовую линию, проходящую в доме, в результате чего и произошел взрыв.