SpaceX запустила ракету с телескопом для поиска инопланетян

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новым телескопом NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет.

Старт был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал в 18:51 по местному времени (01:51 по мск)

Предполагается, что телескоп под названием Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) поможет ученым изучить более 200 тысяч звезд и выявить на их ярком фоне пятна, которые могут оказаться планетами.

Falcon 9 должны были запустить еще 16 апреля, однако старт перенесли для проведения дополнительного анализа систем ракеты.

Меньше чем за час до пуска американской ракеты с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Протон-М» с российским военным спутником.