Трамп заявил, что относится к России «жестко, как никто»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что относится к России так «жестко, как никто» не относится. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», - подчеркнул глава государства.

При этом Трамп добавил, что наложит новые санкции на Россию, «как только она их заслужит».

Ранее Минфин Соединенных Штатов объявил о расширении антироссийских санкций. В ограничительных списках появились 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний. Однако позже Трамп распорядился отложить введение санкций. Американский президент отметил, что постпред США при Совбезе ООН поторопилась с заявлениями и выступила без согласования с Белым домом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил что «единственными легитимными санкциями являются те, которые объявляет Совет Безопасности ООН», а введенные американцами меры в Кремле считают незаконными.