Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном в ближайшие недели

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном «в предстоящие недели». Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, встреча важна не только для США и Северной Кореи, но и для всего мира.

«Как вы знаете, я буду встречаться с Ким Чен Ыном в предстоящие недели, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. Надеюсь, что эта встреча будет успешной и мы ждем ее», - подчеркнул глава США.

Трамп добавил, что позиции Америки в вопросах отношений с КНДР «сильны как никогда». По поводу денуклеаризации Корейского полуострова, глава США сказал, что намерен добиваться уничтожения ядерного оружия «в идеале по всему миру».

«Если встреча, на которой я присутствую, оказывается неплодотворной, то я с нее ухожу», - пояснил американский президент.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки подтвердил сообщения СМИ о состоявшейся встрече лидера КНДР и кандидата на пост госсекретаря США Майка Помпео.