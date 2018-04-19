«Протон-М» с российским военным спутником стартовал с Байконура

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Протон-М» с российским военным спутником, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М " с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома Байконур», - заявили в ведомстве.

«Протон-М» стартовал в 1:12 по московскому времени, все предстартовые операции и сам пуск ракеты прошли в штатном режиме, подчеркнули в министерстве.

В 1:22 от третьей ступени «Протона-М» отделился разгонный блок «Бриз» с космическим аппаратом. В Минобороны добавили, что выведение спутника на расчетную орбиту займет несколько часов.

«Головная часть "Протона-М" в составе разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом, запущенным в интересах Минобороны РФ, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя», - рассказали в пресс-службе.

Общее руководство пуском ракеты на космодроме осуществлял командующий Космическими войсками, заместитель главкома ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко.