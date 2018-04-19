Google создала компьютер для выявления раковых клеток

Разработчики компании Google представили прототип «умного» микроскопа, позволяющий обнаружить раковые клетки. Об этом сообщается в блоге Google Research. Разработка была представлена на ежегодной конференции AACR.

Отмечается, что компьютер может в реальном времени проанализировать изображение с камеры и пометить области, которые похожи на злокачественные образования, с помощью встроенного в микроскоп экрана дополненной реальности. В компании заявили, что за основу для такого микроскопа можно взять обычный прибор, применяемый в больницах и исследовательских центрах.

«Мы модифицировали стандартный оптический микроскоп, чтобы интегрировать в него возможности искусственного интеллекта в реальном времени», — пояснили ученые.

По их словам, потребовалось интегрировать экран дополнительной реальности в оптику и сформировать глубокую нейронную сеть для обнаружения рака и выполнения алгоритмов искусственного интеллекта, связанных с микроскопом.

Кроме того, как заявили разработчики, программу можно применять для обнаружения разных патологий, но специалисты из Google сконцентрировались на метастазах рака молочной железы в сигнальных лимфатических узлах и раке предстательной железы.

Напомним, в 2017 году американские ученые создали нейросеть, которая может определять некоторые виды рака кожи – меланому и карциному – с более высокой точностью, чем врачи.