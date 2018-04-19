«Союзмультфильм» раскрыл дату выхода новой серии «Простоквашино»

Вторая серия нового мультфильма «Простоквашино» выйдет в начале мая. Об этом рассказала правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Серия выйдет сначала на ресурсах mail.ru, через неделю после этого первая и вторая серия появятся на YouTube», - заявила Слащева.

Первый эпизод нового мультфильма «Простоквашино» зрители увидели 1 апреля. Выход серии обернулся скандалом. Автор сценария оригинальных серий Эдуард Успенский заявил, что наверняка будет подавать в суд на «Союзмультфильм».

При этом в киностудии заявили, что у них есть все юридические документы, подтверждающие возможность экранизации продолжения мультсериала.

«Союзмультфильм» планирует до 2020 года выпустить 30 серий «Простоквашино».