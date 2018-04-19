Белорусов избили в Польше за общение на русском языке

В польском городе Голдап за общение на русском языке избили семерых белорусов, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на СМИ Польши.

Отмечается, что инцидент произошел в начале апреля. Трое местных жителей напали на белорусов, работавших в Голдапе. Их били кулаками, одного из низ ударили по голове бутылкой и распылили слезоточивый газ.

Местная полиция быстра задержала нападавших, а те сразу признали свою вину. По их словам, потерпевшие им не понравилось, что потерпевшие разговаривали на русском языке.

Задержанным предъявили обвинения в «применении насилия в отношении иностранцев на почве национализма», теперь им грозит лишение свободы на срок до 7,5 лет. В настоящее время подозреваемых отпустили, запретив приближаться к местам проживания белорусов.

По данным СМИ, в городе проживают порядка 200 белорусов.