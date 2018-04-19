Газомоторные автомобили могут получить право ездить по выделенной полосе

Газомоторные транспортные средства могут получить право ездить по выделенной полосе, заявил глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, такая мера может стать одной из комплекса по стимулированию использования газотранспортных средств.

«Это может быть и выделенная полоса, заезд в центр для газомоторной техники, и льготы по налогу на имущество для заправочных станций», - сказал Новак.

Министр отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил разработать программу развития рынка газомоторной техники, так как такой вид топлива считается наиболее безвредным для окружающей среды, и его использование может заметно улучшить экологию в крупных городах.