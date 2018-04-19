Путин подписал закон о невозвратных билетах на поезда

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные билеты на поезда дальнего следования, что позволит покупать билеты по более низким ценам. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон вносит изменения в «Устав железнодорожного транспорта РФ». В случае покупки невозвратного билета вернуть деньги за неиспользованный проездной документ удастся только в связи с болезнью пассажира, либо травмированием в результате несчастного случая, а также при болезни родственника, путешествующего с пассажиром, либо смерти члена семьи. Для возврата средств потребуются соответствующие подтверждающие документы.

Кроме того, на возврат денежных средств можно рассчитывать из-за задержки отправления поезда, отмены рейса, либо непредоставления места, указанного в билете.

Отмечается, что введение невозвратных билетов позволит существенно снизить их стоимость.

«Будет создан новый сегмент доступных тарифов, которые привлекут новых пассажиров», - отметили разработчики законодательной инициативы.

Напомним, закон вступит в силу с 1 января 2019 года.