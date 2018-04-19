Небензя процитировал Шекспира на заседании Совбеза по «делу Скрипаля»

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля процитировал строчку из пьесы «Генрих VI» Уильяма Шекспира, комментируя сложившуюся ситуацию.

«"Всегда в душе преступной подозрения". Ну так потрудитесь хотя бы, чтобы ваши подозрения завернуть в какую-нибудь красивую упаковку, а то как-то неубедительно получается. Даже обидно за вас», - заявил Небензя.

По словам российского постпреда, ситуация в Солсбери и в сирийской Думе, где по утверждениям Запада якобы произошла химатака, взаимосвязаны.

Небензя подчеркнул, что оба инцидента являются провокацией, направленной против России. Он отметил, что такой ход особенно актуален для Великобритании, чтобы в преддверии Brexit углубить раскол между РФ и Евросоюзом.

Ранее СК РФ опубликовал первые результаты собственного расследования по факту покушения на британского шпиона и его дочь Юлию в городе Солсбери.