Россия может созвать Совбез ООН по Солсбери

Россия оставила за собой право созвать заседание СБ ООН по инциденту в Солсбери, если Великобритания не будет предоставлять новую информацию о ходе расследования. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании совета организации.

«Если британская сторона затянет с новой информацией или с какой-нибудь сенсацией в духе той, на которую я сегодня ссылался, мы оставляем за собой право самим запросить такое заседание», - подчеркнул дипломат.

По его словам, Москва задала Лондону 47 вопросов по «делу Скрипаля», но получила лишь частичные ответы на два из них. Поэтому Россия продолжит добиваться от Британии запрошенных данных, добавил он.

«Нет ответов и на те вопросы, которые мы стали на предыдущем заседании совета (безопасности ООН) 5 апреля по этому вопросу. У нас будут еще вопросы. Мы вам обещали, что мы с вас не слезем», - отметил постпред РФ.

Кроме того, Москва просит Лондон прояснить, являются ли заявления британских властей о причастности РФ к отравлению Скрипаля в Солсбери давлением на следствие в стране.

«Просим британскую сторону внести ясность. Заявление Даунинг-стрит о якобы причастности России к инциденту в Солсбери это попытка оказать политическое давление на следствие или окончательные выводы расследования Скотланд-ярда?», - сказал Небензя.

По его мнению, Великобритания и ее союзники «просто-напросто не заинтересованы в профессиональном разговоре по инциденту в Солсбери».

Напомним, в британском Солсбери были отравлены работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. На фоне случившегося резко обострились российско-британские отношения, так как Лондон обвинил РФ в причастности к отравлению Скрипалей нервнопаралитическим веществом.