«Алисой в Зазеркалье» назвал Небензя выступления западных коллег на заседании СБ ООН по Солсбери

Россия не услышала на заседании Совета Безопасности ООН от британской стороны «ничего нового» по инциденту в Солсбери, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, выступления западных дипломатов напоминают «Алису в Зазеркалье». Тем не менее, отметил он, Москва «очень признательна британской стороне» за организацию обсуждения в СБ ООН.

«Мы его очень ждали, но, к сожалению, ничего нового сегодня мы так и не услышали. Когда я слушаю некоторых своих коллег, мне кажется, что это уже не "Алиса в стране чудес", это - "Алиса в Зазеркалье"», - подчеркнул постпред РФ.

Как заявил Небензя, ситуация с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей напоминает ситуацию с отравлением Александра Литвиненко, поскольку Великобритания эту информацию «попросту засекретила».

«Все, что мы видим, — это дежавю. Все это мы уже проходили в деле с отравлением Литвиненко. Полная нетранспарентность действий британской стороны, до сих пор скрывающей любую информацию, позволяющую восстановить целостную картину произошедшего тогда с Литвиненко», - пояснил дипломат.

Напомним, в британском Солсбери были отравлены работавший на спецслужбы Туманного Альбиона Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к данному инциденту причастна Москва. Однако Россия категорически отрицает все обвинения.