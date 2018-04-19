Трамп рассказал, как Помпео поладил с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что экс-глава ЦРУ, а ныне кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео провел отличную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном и они смогли найти общий язык.

«Он только что покинул Северную Корею. У него была отличная встреча с Ким Чен Ыном, и он поладил с ним очень хорошо, замечательно. Такой он человек - очень умный, но ладит с людьми», - цитирует пресс-служба Белого дома слова Трампа.

Ранее Трамп в своем Twitter подтвердил встречу Помпео с главой КНДР. Отмечается, что в числе прочего, стороны обсуждали детали саммита лидеров Южной и Северной Кореи, который должен пройти 27 апреля.