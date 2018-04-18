Украине предрекли распад по сценарию Югославии

Политический кризис на Украине вкупе с «идиотскими инициативами» Киева может привести к распаду государства, считает депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич.

Нардеп жестко ответил на вопрос об идеи фракции «Народный фронт» ввести дополнительный налог для украинцев, работающих в России, в эфире телеканала NewsOne.

«Ребята, идите с богом. С вашим Порошенко, с вашими этими идиотскими инициативами <…> идите подальше и побыстрее. Потому что я боюсь, что кризис во власти спровоцирует такие решения, которые просто разорвут нашу страну в клочья», - заявил Шуфрич.

По мнению политика, новая инициатива негативно скажется на судьбе простых украинцев, а в ответ на народные волнения Запад может решить разделить страну по сценарию Югославии.

«Скажут: "Да эти украинцы не могут жить в одной стране. Давайте просто: раз и навсегда, как Югославию"», - считает депутат.

Шуфович подчеркнул, что нынешняя власть «не имеет права допустить» развала страны, в противном случае ее просто «проклянут» в будущем.