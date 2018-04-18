Путин подписал закон о запрете определенных действий

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий введение новой меры пресечения – «запрета на определенные действия». Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту, подозреваемый или обвиняемый должен будет своевременно являться в суд и по вызовам следователя, а также соблюдать приписанные запреты. К примеру, ему могут запретить покидать помещение, в котором он живет, общаться с некоторыми людьми, а также пользоваться интернетом или управлять транспортными средствами.

При этом подозреваемый сможет пользоваться телефоном в аварийных ситуациях, а также для общения со следователем или дознавателем.

Отмечается, что срок применения запрета определяет суд. Он не может превышать 12 месяцев по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, по делам о тяжких преступлениях – 24 месяца, об особо тяжких – 36 месяцев.

Особо оговаривается, что «домашний арест заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля».

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла в окончательном чтении проект закона о введении новой меры пресечения – «запрета на определенные действия».