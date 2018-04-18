Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «дело Скрипаля» ТЕГИ

СК опубликовал первые данные расследования отравления Скрипалей

Андрей Аркадьев
23:01 18.04.2018
Ведомство проследило весь путь Юлии Скрипаль из Москвы в Солсбери.
СК опубликовал первые данные расследования отравления Скрипалей
  • Видео по теме
Фото: Алексей Иванов/ ТРК "Звезда"

Следственный комитет России опубликовал первые результаты собственного расследования по факту покушения на британского шпиона и его дочь Юлию в городе Солсбери. Ведомство опубликовало на своем официальном канале в YouTube видеосюжет с расследованием.

Следователи проследили весь путь Юлии Скрипаль из Москвы в Солсбери, установили водителя такси, который привез девушку в аэропорт Шереметьево, а также всех пассажиров самолета, с которыми она летела в Лондон. Никто из летевших этим рейсом не пострадал, ни у одного из них не замечено признаков интоксикации, связанных с отравлениями химическими веществами.

Британский шпиион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в британском Солсбери. По мнению британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в РФ. Не приведя никаких доказательств, Лондон обвинил в случившемся Москву, Россия это отрицает.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Ученые обнаружили новое полезное свойство кофе для здоровья человека
Дата18.04.2018, 12:33
Ученые обнаружили новое полезное свойство кофе для здоровья человека
Морской бой с кораблями «противника»: впечатляющие кадры учений Каспийской флотилии
Дата19.04.2018, 00:00
Морской бой с кораблями «противника»: впечатляющие кадры учений Каспийской флотилии
РФС произвел масштабные перестановки в судейском корпусе после скандала со Смоловым
Дата18.04.2018, 10:45
РФС произвел масштабные перестановки в судейском корпусе после скандала со Смоловым
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Разработчик рассказал об уникальных возможностях новейшей ракеты «Бронебойщик»
Дата18.04.2018, 07:25
Разработчик рассказал об уникальных возможностях новейшей ракеты «Бронебойщик»
Самый мощный в мире: на Урале восстановили уникальный пятибашенный танк Т-35
Дата17.04.2018, 16:34
Самый мощный в мире: на Урале восстановили уникальный пятибашенный танк Т-35
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
«дело Скрипаля»
00:21 В стране и мире
Небензя процитировал Шекспира на заседании Совбеза по «делу Скрипаля»
23:50 В стране и мире
«Алисой в Зазеркалье» назвал Небензя выступления западных коллег на заседании СБ ООН по Солсбери
23:01 В стране и мире
СК опубликовал первые данные расследования отравления Скрипалей
19:53 В стране и мире
Видео
Россия передала ОЗХО доказательства производства «Новичка» в США
16:00 В стране и мире
Видео
В Британии начали семь расследований против RT из-за освещения «дела Скрипалей»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
23:50 В стране и мире
«Алисой в Зазеркалье» назвал Небензя выступления западных коллег на заседании СБ ООН по Солсбери
20:41 В стране и мире
Видео
В Москву вернется зима
18:39 В стране и мире
Видео
Корреспондент британской Independent не нашел следов химатаки в сирийской Думе
18:01 В стране и мире
В США пригрозили Турции санкциями из-за покупки российских С-400
15:31 В стране и мире
Видео
Глава стратегического командования ВС США: не сомневайтесь, у РФ есть неуязвимая гиперзвуковая ракета
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Умные бабуины организованно сбежали из лаборатории в Техасе с помощью бочки: видео Видео
Умные бабуины организованно сбежали из лаборатории в Техасе с помощью бочки: видео
Суд раскрыл секрет главного трюка Копперфильда
Суд раскрыл секрет главного трюка Копперфильда
СМИ: найдена «подлодка Гитлера», на которой он якобы сбежал в Южную Америку Видео
СМИ: найдена «подлодка Гитлера», на которой он якобы сбежал в Южную Америку
Полз три дня и умер: бойцы ВСУ бросили раненого командира умирать, забрав у него автомат Видео
Полз три дня и умер: бойцы ВСУ бросили раненого командира умирать, забрав у него автомат
Рабочий нашел на стройке монету «нацистов из будущего» Видео
Рабочий нашел на стройке монету «нацистов из будущего»
Стало известно, какой комплекс ПВО армии САР сбил больше всего западных ракет Видео
Стало известно, какой комплекс ПВО армии САР сбил больше всего западных ракет
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.