СК опубликовал первые данные расследования отравления Скрипалей

Следственный комитет России опубликовал первые результаты собственного расследования по факту покушения на британского шпиона и его дочь Юлию в городе Солсбери. Ведомство опубликовало на своем официальном канале в YouTube видеосюжет с расследованием.

Следователи проследили весь путь Юлии Скрипаль из Москвы в Солсбери, установили водителя такси, который привез девушку в аэропорт Шереметьево, а также всех пассажиров самолета, с которыми она летела в Лондон. Никто из летевших этим рейсом не пострадал, ни у одного из них не замечено признаков интоксикации, связанных с отравлениями химическими веществами.

Британский шпиион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в британском Солсбери. По мнению британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в РФ. Не приведя никаких доказательств, Лондон обвинил в случившемся Москву, Россия это отрицает.