Российскую Федерацию не станут отключать от международной банковской платежной системы SWIFT из-за санкций. Об этом заявил генеральный директор организации Готфрид Лейбрандт, как сообщает газета «Ведомости».

Об невозможности подобного отключения глава организации объявил в ходе собрания Российской национальной ассоциации «Россвифт» на бизнес-форуме в Москве. Лейбрандт подчеркнул, что SWIFT является нейтральной организацией.

Слухи о том, что международная межбанковская организация якобы может отключить Российскую Федерацию, появляются в прессе уже более трех лет. Это было связано с введением антироссийских санкций после воссоединения РФ с Крымом в ходе демократического референдума. Однако система SWIFT продолжает стабильно работать в России.