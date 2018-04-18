Итальянские археологи нашли скелет с ножом вместо руки

Итальянские археологи обнаружили при раскопках захоронения VI–VIII веков в Ломбардии скелет мужчины с металлическим протезом руки в виде ножа. Как пишет Science Alert, умершему было около 47 лет.

Части руки на месте предплечья у мужчины не было, возможно ее отрубили в бою, либо ампутировали по медицинским показаниям. Точная причина остается не известной.

Кости плеча деформировались, поэтому ученые сделали выводы, что мужчина постоянно держал руку в неестественной позе. Специалисты считают, что это связано с ношением протеза.

Исследователи полагают, что мужчина постоянно подносил нож к зубам, возможно, он затягивал ремни, чтобы потуже закрепить протез.