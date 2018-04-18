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За сутки в свои дома в провинциях Хомс, Дейр-эз-Зор и Восточная Гута вернулись более тысячи человек

Вадим Синицын
22:15 18.04.2018
Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 70 сирийцам, в том числе 20 детям. Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам проживания.
За сутки в свои дома в провинциях Хомс, Дейр-эз-Зор и Восточная Гута вернулись более тысячи человек
Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Globallookpress

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике. Об этом рассказал начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко во время брифинга.

В стране продолжает действовать режим прекращения боевых действий. Несмотря на это совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток фиксировались случаи нарушения в провинциях Идлиб, Латакия, Хомс и Деръа.

В Восточной Гуте обстановка стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни. Продолжается работа по возращению к мирной жизни жителей недавно освобожденного от боевиков города Дума.

Подразделения российской военной полиции в тесном взаимодействии с сирийскими полицейскими осуществляют контроль режима прекращения боевых действий, обеспечивают безопасность, организуют помощь местному населению и ведут учет возвращения беженцев.

Проводится работа по разминированию жилых домов и объектов инфраструктуры, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано шесть домов и придомовых территорий. Обезврежено восемь самодельных взрывных устройств.

Ремонтными бригадами восстановлено водо- и электроснабжение на территории общей площадью 19 тыс. кв. метров. Ведется работа по восстановлению медицинской инфраструктуры. При всесторонней поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 60 352 жителя Восточной Гуты.

Центром по примирению враждующих сторон проводится работа, направленная на дальнейшую деэскалацию обстановки в провинции Дамаск.

В рамках ранее достигнутых договоренностей представители незаконных вооруженных формирований в городе Думейр передали вооруженным силам Сирийской Арабской Республики четыре пикапа с крупнокалиберными пулеметами, один пикап с зенитной установкой, семь пулеметов, один миномет, средства радио- и спутниковой связи.

Приоритетными направлениями деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон являются: создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Представители Центра по примирению враждующих сторон приняли участие в заседании Комитета национального примирения в администрации губернатора провинции Эль-Кунейтра, в ходе которого подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Суэйса.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 70 сирийцам, в том числе 20 детям. Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания.

За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 210 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 520 человек, в Восточную Гуту – 347 человек.

Российским Центром по примирению враждующих сторон ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезено 119 человек с личным имуществом.

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