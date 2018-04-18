Серебренникову продлили домашний арест на три месяца

Басманный суд Москвы продлил домашний арест еще на три месяца художественному руководителю «Гоголь-центра», режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств.

Такое решение вынес судья Артур Карпов, удовлетворив ходатайство следствия и продлив домашний арест до 19 июля 2018 года.

Аналогичная мера пресечения вынесена в отношении директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум. Гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину домашний арест продлен до 24 мая. Находящийся в СИЗО экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский останется под стражей до 19 июня.

В мае 2017 года в московском театре «Гоголь-центр» и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении государственных средств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». В рамках возбужденного уголовного дела в СИЗО были помещены бывший бухгалтер Нина Масляева и Малобродский, а Итин и Серебрянников были помещены под домашний арест.