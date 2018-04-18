Жертва «химатаки» в сирийской Думе рассказал, как снималось постановочное видео «Белых касок»
Мальчик из сирийского города Дума по имени Хасан Диаб рассказал, как стал героем одного из постановочных роликов организации «Белые каски», якобы пострадав от инсценированной химатаки. Рассказ ребенка и его отца публикует «Россия 24».
По словам ребенка, он находился в подвале на момент начала инсценировки. В какой-то момент его и других позвали представители «Белых касок», потребовавшие бежать в соседнюю больницу.
«Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице. Кричали, идите в больницу. Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой, после этого положили нас на кровати рядом с другими людьми», - рассказал ребенок.
Отец ребенка по имени Диаб Бахия в этот момент находился на работе на стадионе. Он услышал, что его семья отправилась в больницу. Мужчина отпросился с работы и отправился в медицинское учреждение, чтобы выяснить ситуацию.
Оказалось, дети, согнанные в больницу криками «Белых касок», хорошо себя чувствуют. За невольное участие в «съемках» их угостили финиками и печеньем. Никакого химического оружия там не было, отметил Диаб Бахия.
Инсценированная «химическая атака» в сирийском городе Дума, сопровождаемая распространением видеороликов «Белых касок» с ее якобы «последствиями», стала поводом для массированного ракетного удара по Сирии, который нанесли США, Великобритания и Франция. Они совершили ее, не дождавшись подтверждений и отчетов ОЗХО из Думы.