Умные бабуины организованно сбежали из лаборатории в Техасе с помощью бочки: видео

Четыре бабуина устроили организованный побег из стен Техасского института биомедицинских исследований в Сан-Антонио. Об этом сообщает местное издание San Antonio Express-News.

Свободолюбивые обезьяны сумели выбраться из вольера, расположенного на территории учреждения, специалисты которого испытывают на животных различные препараты. Покинув вольер, бабуины совместными усилиями подкатили огромную бочку к стене, поставили ее вертикально и вырвались на свободу.

Побег бабуинов закончился безуспешно. Двое из них были замечены сотрудниками института и схвачены, не успев выбраться из окружающей учреждение рощи. Еще один примат добрался до города и был пойман на улицах Сан-Антонио. Четвертая обезьяна, попробовав свободы, незаметно вернулась в институт и затерялась среди других бабуинов, что выяснилось при пересчете животных.