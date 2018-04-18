Коллекцию раритетных картин и антиквариата осужденного чиновника из Подмосковья передали в музей

В подмосковный музейный комплекс «Новый Иерусалим» привезли около пятнадцати полотен всемирно известно художников, сейчас их готовят к выставке. Все картины ранее находились в коллекции осужденного заместителя министра финансов Подмосковья Валерия Носова.

Сейчас Носов находится в колонии, он приговорен к наказанию за миллиардные хищения. Все произведения искусства, которые находились в его личной коллекции, были конфискованы. Во время судебного процесса они хранились в Третьяковской галерее.

Помимо раритетных полотен, в музей «Новый Иерусалим» передали и другой антиквариат из коллекции Носова, всего более сорока вещей. Среди них – издания Пушкина, Грибоедова и Толстого с автографами, подписные фотографии Федора Шаляпина и много другое. Все это скоро появится в экспозиции музея.