В Москву вернется зима

Жителей Москвы и гостей столицы в ближайшие дни ждет похолодание. Такой прогноз дают в Гидрометцентре России.

Североатлантический циклон гонит на Центральную часть страны облака и массы холодного воздуха. По прогнозам синоптиков, до конца недели будут идти дожди.

В выходные дни Москву накроет неожиданный снег и заморозки. Температура воздуха упадет до -5 градусов, москвичей ждет мокрый снег и гололедица.