Посетителей кемеровского ТЦ эвакуировали из-за задымления

Посетителей и персонал торгово-развлекательного центра «Променад» эвакуировали из-за задымления в центре Кемерова.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, задымление произошло на первом этаже ТЦ, где проходил ремонт. Причиной ЧП стало короткое замыкание проводки в холодильной камере.

До приезда спасателей и пожарных из торгового центра в считанные минуты были выведены около 500 человек. Приехавшие на место инцидента спасатели тщательно осмотрели здание, но новых задымлений не обнаружили.

Напомним, 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел крупный пожар, унесший жизни 64 человек, большинство из которых – дети.